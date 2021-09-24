США частично разблокировали помощь Афганистану

США смягчили санкции в отношении движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено), и разрешили поставлять в Афганистан медикаменты и продукты питания, а также частично проводить транзакции, сообщает РБК со ссылкой на американский Минфин США. «Министерство финансов поддерживает отправку гуманитарной помощи народу Афганистана и другие виды деятельности, которые удовлетворят основные потребности людей», — заявил глава Управления по контролю за иностранными активами Минфина США Андреа Гацки.

Минфин США выдал две лицензии. Первая позволяет американскому правительству, НПО и международным организациям проводить транзакции, которые необходимы для оказания гуманитарной помощи. Вторая лицензия позволяет проводить сделки, связанные с экспортом и реэкспортом продовольствия и медикаментов.

23 сентября «Эксперт» сообщал, что Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС работает над открытием представительства в столице Афганистана, однако по соображениям безопасности он не можем рассказать деталей.

13 сентября «Эксперт» сообщал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Страны-доноры завил, что на на конференции в Женеве по оказанию экономической поддержки Афганистану участники обязались выделить более 1 млрд долларов на гуманитарную помощь в Афганистане.