США создали летающие микрочипы

Исследователи Северо-Западного университета США разработали миниатюрные летающие микрочипы, которые может переносить даже ветер, пишет издание Nature. Уточняется, что в своих разработках новых технологий ученые отталкивались от природных прототипов.

Размер чипа сопоставим с песчинкой, но при этом совмещен с микроскопическими датчиками, аккумуляторами, антеннами и другими элементами, которые могут применяться для контроля распространения загрязнения воздуха. Ученые пояснили, что их разработка может применяться для отслеживания передвижения с воздушными массами вирусов и ядовитых веществ.

«Мы решили добавить свойство полета миниатюрным электронным системам, чтобы получить эффективную технологию для мониторинга параметров окружающей среды, отслеживания болезней, результатов техногенных аварий, и так далее», - рассказал руководитель научной группы профессор Джон Роджерс.

Он отметил, что при разработке формы микрочипов, ученые отталкивались от естественной биологической среды, - прототипом новинки стали звездообразные семена цветущей лианы Tristellateia, произрастающей на острове Мадагаскар.

Роджерс пояснил, что лопастные структуры этих семян ловят потоки воздуха и падают с медленным вращение. Аналогичными свойствами наделён и новый микрочип, добавил ученый.