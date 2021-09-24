Стало известно о просчёте Польши с финальным ударом по «Северному потоку – 2»

Политолог Никита Данюк рассказал, что Польша пыталась нанести последний удар по «Северному потоку – 2» в процессе сертификации проекта, но потерпела неудачу

По его словам, Вашингтон и его европейские «инструменты» в лице поляков и прибалтов до сих пор пытаются создать препятствия для реализации проекта. Причём делают они это на каждом этапе его реализации проекта.

«Не сумев остановить достройку газопровода, США переключились на формирование помех для его сертификации. Таковыми, частности, являются санкционные инициативы Вашингтона и выпады проамериканских сил в Европе», – отметил Данюк в программе «Время покажет».

Он полагает, что сертификация «Северного потока – 2» в ФРГ займёт четыре месяца, о чем предупредило немецкое Федеральное сетевое агентство. Между тем, в ФРГ заинтересованы в скорейшем запуске газопровода, но по политическим соображениям власти этой страны не могут снять все барьеры с российского газа, так как им приходится оглядываться на США.

По той же причине, как убеждён политолог, немцы привлекли к сертификации нового трубопровода польскую компанию PGNiG.

«Немецкие политики даже пошли на то, что допустили польскую нефтегазовую компанию в процесс сертификации, но сказали следующее: "Вы полностью и досконально изучаете все документы, смотрите, соответствует ли это европейским правилам и нормам, и если соответствует, то сказать «нет» вы не можете". Хотя Польша требовала права вето, потому что ей – и Вашингтону – проект не нравится. Но немцы сказали: "Не дождетесь"», – рассказал Данюк.

Таким образом, польский план финального удара по «Северному потоку – 2» после его достройки потерпел крах, считает политолог. При этом он не сомневается, что газопровод начнёт работу в ближайшем будущем.

Кроме того, Данюк назвал «Северный поток – 2» прецедентом, который продемонстрировал санкционное бессилие США.

«Вашингтон уже три года вводит санкции в отношении строительства и сертификации «Северного потока – 2», но у них ничего не получается. Это проект – показатель того, что США со своими санкциями, несмотря на постоянные попытки вставить палки в колеса, не могут добиться результата», – резюмировал Данюк.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Андрей Климов – глава комиссии по защите государственного суверенитета верхней палаты российского парламента – рассказал, как смена власти в Германии отразится на реализации «Северного потока – 2».

«Данный проект объективно необходим Германии, кто бы сейчас ни сел у руля немецкого, – убеждён сенатор. – Они просто вынуждены будут продолжать эту тему, потому что проект действительно основан на обоюдном интересе, это не PR-акция».

Климов считает, что «Северный поток – 2» – это возможность ФРГ остаться среди экономически высокоразвитых держав.

