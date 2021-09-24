Стоимость угля в ЕС достигла максимума за 13 лет

Цена на уголь с поставкой в 2022 году поднялась до максимума за последние 13 лет и составила 137 долларов за тонну, сообщает «Прайм» со ссылкой на агентство Блумберг. Согласно данным торгов на ICE Futures средняя стоимость угля с поставкой в 2022 году составит 137 долларов за тонну. Агентство Блумберг сообщает, что это самая высокая цена сырья с 2008 года.

Агентство считает, что спрос на уголь со стороны электростанций и коммунальных предприятий вырос из-за увеличения европейских цен на газ. Кроме того, на рост цен повлияли низкие запасы. Экспорт угля из Австралии, Южной Африки и Колумбии затруднен, а поставки из России не способны перекрыть его дефицит.

15 сентября «Эксперт» сообщал, что стоимость октябрьского фьючерса на газ на бирже ICE Futures достигла 79 евро за МВт.ч, или 966 долларов за тысячу кубометров газа.

До начала периода отбора газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень заполнения подземных газовых хранилищ составил 70,75%, что на 15,6% ниже среднего уровня за последние пять лет.

«Газпром» с конца августа прекратил закачку газа в германские подземные хранилища «Реден» и «Катарина», продолжает ограниченную закачку в австрийское «Хайдах», германское «Йемгум» и «Бергермеер» в Нидерландах.