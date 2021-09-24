Кризис Evergrande может спровоцировать хаос на сырьевых рынках

Вся планета с неослабевающим вниманием следит за тем, как развивается кризис крупной строительной компании Evergrande, второй компании в строительном секторе КНР, долги которой превышают 305 млрд долларов.

Едва ли проблемы Evergrande пройдут бесследно для китайской экономики, пишет Oil Price. Проблемы второй экономики планеты, естественно, не могут не отразиться на сырьевых рынках, потому что Поднебесная является главным импортером многих видов сырья.

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К тому же, Пекин хочет играть важную роль в борьбе с глобальным потеплением и объявил о задаче обнулить углеродные выбросы к 2060 году. Министерство экологии и охраны окружающей среды КНР сообщило, что намерено мониторить этой зимой состояние воздуха в 64 регионах и провинциях.

Борьба Пекина за очистку своей очень «грязной» тяжелой промышленности уже привела к резкому падению цен, например, на железную руду, первому с июля 2020 года. Они опустились на этой неделе ниже 100 долларов за тонну. К концу прошлой недели фьючерсы на нее упали более чем на 20% и продавались, к примеру, в пятницу, 17 сентября, на Нью-йоркской бирже по 99,55 долларов за тонну. И это, уверены специалисты, далеко не предел.

За последние полгода, с мая, цены на железную руду снизились больше чем наполовину, а середины июля – на 40% с лишним. Китай является крупнейшим в мире производителем стали. На его долю приходится до 57% всей стали, выплавляемой на планете. Естественно, любое изменение или важное решение в китайской металлургии обязательно сказывается на стальных и сырьевых рынках.

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Пекин был вынужден ограничить выплавку стали для достижения целей по обнулению углеродных выбросов еще до того, как проблемы Evergrande стали всеобщим достоянием и вызвали на этой неделе обвал на финансовых рынках.

Цены могут еще больше упасть также на медь и другое сырье, поскольку проблемы Evergrande приведут к резкому снижению не только его активности, но и активности всего строительного сектора Китая. Это неминуемо приведет к снижению спроса на главные виды сырья, за исключением разве что нефти и газа.

Металлургия дает от 10 до 20% всех выбросов СО2. Для сокращения выплавки стали правительство также повысило с 1 августа этого года тарифы на весь экспорт товаров и изделий из стали. Например, тарифы на феррохром, важный ингредиент легирования стали и сплавов, удвоились: с 20 до 40%.

Не удивительно, что ввиду такого количества негативных факторов железная руда является в последнее время одним из худших видов сырья по финансовым показателям.

Несмотря на снижение цен на руду цены на саму сталь растут весь 2021-й год. Тем не менее, в металлургии сейчас самый настоящий бум.

Противоречие объясняется в числе других причин и решением китайских властей ограничить выплавку стали.

Железная руда является исключением на сырьевых рынках, где в последние недели царит сильный бум. Цены на алюминий, например, поднялись до 13-летнего максимума, но больше всего сейчас говорят и пишут, конечно, о природном газе, цены на который сейчас тоже бьют все рекорды. Такой интерес к голубому топливу, естественно, объясняется тем, что высокие цены, доходившие на прошлой неделе в Европе до 1000 долларов за тысячу кубов, больно ударят по карману населения предстоящей зимой, которая по прогнозам синоптиков будет холодной.

Естественно, следом за газом рванули цены на уголь.