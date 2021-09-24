Цена на нефть Brent достигла максимума за три года

Мировые цены на нефть утром 24 сентября показывают положительную динамику. Уточняется, что рост наблюдается четвертый торговый день подряд, свидетельствуют данные торгов. Нефть сорта Brent подорожала до трехлетнего максимума.

По состоянию на 7.58 по московскому времени цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent прибавила в цене 0,13% и торгуется по $77,35 за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI выросли в цене на 0,04%, до $73,33 за баррель.

За четыре дня сорт Brent подорожал в общей сложности на 4,5%, достигнув максимального значения, начиная с октября 2018 года. Сорт WTI за четыре сессии подорожал на 4,3%. При этом нефть марки Brent достигла максимального с октября 2018 года значения.

Цены на нефть растут на новостях об увеличении импорта из Японии, считают аналитики Marex, чье мнение приводит газета Wall Street Journal. Согласно данным японской нефтяной ассоциации, чистые запасы нефти в стране за неделю с 12 по 18 сентября снизились на 882,4 тысячи килолитров.

В целом мировой спрос на нефть остается умеренным, а спрос со стороны «авиационной отрасли в последние месяцы замедлился и остается значительно ниже уровня, предшествующего пандемии ковида», пояснили эксперты.

