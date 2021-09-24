У компании-инкассатора X5 Retail Group, «Мегафона», «Спортмастера» и «Додо Пиццы» аннулирована лицензия

Приказом от 24 сентября 2021 года Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковской деятельности у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Финчер» (ООО). Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

На 1 сентября 2021 года НКО «Финчер» занимала 350-е место по величине активов в банковской системе России. Банк России пояснил, что основанием для аннулирования лицензии стало ходатайство кредитной организации, направленное регулятору. Решение о добровольной ликвидации было принято общим собранием участников НКО.

НКО «Финчер» не является участником системы страхования вкладов. Регулятор добавляет, что, согласно предоставленным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом, чтобы удовлетворить требования кредиторов.

Из сообщения Банка России следует, что в НКО «Финчер» будет назначена ликвидационная комиссия.

О том, что инкассаторская компания собирается закрыться, стало известно в конце августа. Михаил Киреев, председатель правления НКО «Финчер», подтвердил журналистам, что закрытие происходит по процедуре «самоликвидация» Банка России, и регулятор сам определяет сроки закрытия компании.

Согласно сведениям на сайте НКО, «Финчер» предоставляет клиентам услуги финансового менеджмента и безопасной логистики денег с минимумом операционных рисков клиента. Она была создана в 2008 году как НКО «Бринкс», специализирующаяся на оказании услуг инкассации. В 2016 году она была переименована в «Финчер». Клиентами НКО являются ритейлер X5 Retail Group, «Мегафон», ювелирный бренд «Пандора», «Детский мир», КАРИ, «Спортмастер», сеть ресторанов «Хлеб Насущный», сеть продуктовых магазинов «Магнолия», пиццерии «Додо Пицца», клиники «МЕДСИ», аптеки «РИГЛА», РЖД и многие другие компании.