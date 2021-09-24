Украина привлекла для учений старые советские беспилотники

В ходе стратегических командно-штабных учений ВС Украины «Объединенные усилия – 2021» на полигоне Егорлык в Херсонской области были задействованы зенитно-ракетные системы С-300, «Бук-М1», С-125 и «Оса», пишет «РГ. Русское оружие».

Вооружение выполнило в хорде маневров условные пуски по разнообразным воздушным целям, в том числе истребителям МиГ-29, Су-27, штурмовикам Су-25, сообщает минобороны страны.

Специально для этого машины были выведены из мест постоянной дислокации подразделений. В роли крылатых ракет выступили выпущенные во времена СССР в середине 70-ых годов беспилотные летательные аппараты ВР-2 «Стриж» и ВР-3 «Рейс», входящие в состав комплексов Ту-141 и Ту-143. БПЛА предназначались для выполнения разведывательных полетов над территорией условного противника, в том числе радиационной. С этой целью они были оснащены специальными датчиками, фото-, телевизионной и инфракрасной аппаратурой.

Первый дрон достигает более 14 метров в длинну, второй - более 8 метров. Размах крыльев: 3,88 метра и 2,24 метра, масса: 5 370 кг и 1230 кг соответственно. «Стриж» способен развить скорость до 1110 км/ч, практический потолок - 6000 м, дальность - 1000 км. «Рейс» обладает более скромными характеристиками - 950 км/ч, 1000 м и 180 км.

Для их запусков применяются специальные пусковые установки. Посадка осуществляется при помощи специальной парашютной системы.