В «Газпроме» отреагировали на обвинения в недопоставках газа в Европу

Начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев ответил на обвинения в адрес компании в недопоставках российского «голубого топлива» на европейский рынок. По его мнению, критика в адрес «Газпрома» в этом вопросе выглядит абсурдна, так как в первом полугодии экспорт был близок к историческому максимуму.

При этом он напомнил, что, согласно предварительным подсчетам, добыча газа «Газпрома» в период с января по июль 2021 года достигла 298,2 млрд кубов, что сразу на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки же «голубого топлива» компании за тот же период увеличились на 23,2%, а экспорт в дальнее зарубежье достиг 115,3 млрд кубов.

«Таким образом, поставки газа «Газпромом» были в этот период на уровне исторических максимумов. Эти данные доказывают абсурдность обвинений, которые сейчас звучат в адрес компании», – написал Комлев в своей статье в корпоративном издании «Газпрома», выдержки из которой публикует агентство «Прайм».

Также он отметил, что наблюдающаяся зависимость динамики цен на мировых рынках от перераспределения потоков СПГ между Европой и Азией, является ещё одним доказательством того, что «Газпром» чётко выполняет все свои обязательство перед европейскими партнёрами. А их надежды на стабильные поставки СПГ из США не оправдывают себя уже второй год подряд», – резюмировал Комлев, добавив, что Азия остаётся более привлекательным рынком для экспортёров «голубого топлива», так как низкие цены в Европе делают поставки невыгодными.

Ранее «Эксперт» сообщал, что группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратились в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против «Газпрома» из-за высоких цен на газ.

Между тем в ЕК, подтвердив получение запроса парламентариев, заявили, что считают рекордный рост цен на «голубое топливо» в Европе результатом объективных факторов.

