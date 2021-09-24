В Кремле предупредили, что новые санкции США перечеркнут надежду на восстановление диалога

Дмитрий Песков – руководитель президентской пресс-службы – оценил принятие Палатой представителей конгресса США оборонного бюджета, который предусматривает ужесточение антироссийских санкций.

По словам представителей Кремля, если новые ограничения со стороны Вашингтона будут введены, то это перечеркнёт «дух саммита» в Женеве и надежды на восстановление российско-американского диалога, передаёт РИА Новости.

«Это не наше дело – строить какие-то прогнозы, но очевидно, что различные санкционные устремления американских конгрессменов не ослабевают, – подчеркнул Песков. – Однако этому законопроекту ещё предстоит пройти несколько операций, и дальше будет вопрос: прислушается ли администрация Джо Байден к этом рекомендациям».

«В любом случае очередные ограничения перечеркнут даже те скромные надежды на восстановление предметного диалога, которые появились после встречи Владимира Путина и Джо Байдена», – резюмировал пресс-секретарь президента России.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла с солидным большинством 316-113 проект Национального оборонного бюджета на 2022 год в размере 768 млрд долл., что на 5% больше, чем было в прошлом году.

Проект оборонного бюджета также содержит новые санкции против уже достроенного газопровода «Северный поток – 2» и против российского госдолга.

Кроме того, конгрессмены предлагают ввести персональные санкции против 35 граждан России, включая главу Кабмина Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьёва, главы ЦИК Эллы Памфиловой и целого ряда других высокопоставленных чиновников, крупных бизнесменов, а также некоторых журналистов, в частности, Владимира Соловьёва, Маргариты Симоньян и Константина Эрнста.