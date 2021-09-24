В России появится лоукостер под названием Citrus

Новый российский лоукостер будет называться Citrus, сообщает S7. В компании отметили, что постарались отразить в названии не только цель авиакомпании соединять российские города (Cities of Russia), но и предложить пассажирам яркие и позитивные путешествия.

Перевозчик будет летать преимущественно по межрегиональным направлениям и главным образом в средней полосе России, в обход Москвы и Подмосковья.

Парк лоукостера будет состоять из новых самолетев Airbus A320neo. Предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров уже подписано. Ежегодно компания намерена докупать ещё по шесть-восемь воздушных судов в первые три года, и к 2024 году предполагается довести численность воздушного парка до 20 лайнеров.

Только за первый год функционирования Citrusa его пассажиропоток должен составить около миллиона человек, поделились ожиданиями в компании. Спустя два года удастся достичь шести-семи миллионов, уверены в S7. Продажа авиабилетов откроется весной 2022 года, а старт полетов запланирован на июль 2022-го.