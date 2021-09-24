В Совфеде предположили, как смена власти в Германии отразится на «Северном потоке – 2»

Андрей Климов – глава комиссии по защите государственного суверенитета верхней палаты российского парламента – рассказал, как смена власти в Германии отразится на реализации «Северного потока – 2».

«Данный проект объективно необходим Германии, кто бы сейчас ни сел у руля немецкого, – цитирует сенатора РИА Новости. – Они просто вынуждены будут продолжать эту тему, потому что проект действительно основан на обоюдном интересе, это не PR-акция».

Кроме того, Климов считает, что «Северный поток – 2» – это возможность ФРГ остаться среди экономически высокоразвитых держав.

«Если вдруг кто-то, какой-то сумасшедший в Германии всё-таки добьётся сворачивания проекта, то по этой стране будет нанесен сокрушительный удар руками недальновидных представителей немецкого политического класса», – резюмировал член Совфеда.

Напомним, 26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое руководство страны. При этом новым канцлером ФРГ может стать сопредседатель партии «зелёных» Анналена Бербок, которая является последовательным критиком «Северного потока – 2».

Наша справка

10 сентября 2021 года глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил завершённым строительство газопровода «Северный поток – 2». 13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии объявило о начале рассмотрения заявки на сертификацию компании. Решение по данному вопросу будет вынесено не позднее 8 января 2022 года.

Для соответствия всем требования Третьего энергопакета ЕС Nord Stream 2 AG должен зарегистрироваться в качестве независимого транспортного оператора. Согласно его положениям, юридические лица, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать.

