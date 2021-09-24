В США арестован зампред правления НОВАТЭК

Министерство юстиции США предъявило обвинение в сокрытии активов в целях неуплаты налогов заместителю председателя правления НОВАТЭКа Марку Джитвею, сообщает РБК. Американский суд согласился с доводами Минюста и арестовал Джитвэя.

По самой тяжелой из статей обвинения Джитвею грозит до 20 лет тюремного заключения. По Минюста США, с 2005 по 2016 год Джитвей через офшоры скрыл принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Их общая стоимость доходила до 93 млн долларов США. Как считают налоговики, бизнесмен целенаправленно скрывал имеющиеся активы, в частности «указал в качестве их бенефициара свою тогдашнюю жену, гражданку России».

В 1995 году Джитвей переехал в Москву и возглавил отдел PwC по координации услуг, предоставляемых российским отделением фирмы предприятиям ТЭК и горнодобывающей отрасли.

В 2003 году он начал работать НОВАТЭКе в должности главного финансового директора. В 2007-м был избран членом правления, а с июля 2010-го занимает пост зампреда правления компании.

В 2019 году Джетвей получил российское гражданство.