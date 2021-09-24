В США принят оборонный бюджет c новыми санкциями против России

24 сентября 2021, 09:19

Палата представителей США проголосовала большинством за бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России

ТАСС

Палата представителей конгресса США одобрила 316 голосами оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций против России, свидетельствуют результаты голосования. Против документа голосовали 113 конгрессменов, сообщает ТАСС. Оборонный бюджет предусматривает финансирование в объеме 780 миллиардов долларов.

В документ, в частности, включены поправки о расширении санкций против российского суверенного долга, проекта «Северный поток-2», а также о возможности введения персональных санкций против целого списка официальных лиц России. Санкции против трубопровода предлагается ввести президенту США не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия законопроекта.
После одобрения в конгрессе документ отправляется на рассмотрение в сенат и, в случае одобрения, его должен подписать президент Джо Байден. После этого бюджет станет законом. Документ был внесен, как дополнение к проекту оборонного бюджета США на 2022 финансовый год. 

Уточняется, что в новый санкционный список законопроекта попадают 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушениям прав человека. Так, санкции могут распространится на российского премьера Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главу Центризбиркома Эллу Памфилову, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, московского мэра Сергея Собянина, главреда телеканала RT Маргариту Симоньян, гендиректора Первого канала Константина Эрнста и других.

Санкции против «Северного потока-2» носят не столь конкретный характер, как против физических лиц, их предлагают ввести против круга лиц, которые планировали строительство и эксплуатацию трубопровода. Конкретные имена пока не называются. Известно только, что им будет запрещен въезд в США, а активы таких лиц будут заморожены.
Наконец, предлагается с нового финансового года, который начнется в октябре, запретить американским лицам сделки с новыми суверенными российскими долговыми обязательствами, как на первичном, так и на вторичном рынке.
 