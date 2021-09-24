В ВШЭ установили, что в России компании-единороги пока не рождаются

Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ оценили вероятность превращения стартапа в компанию-единорога и составили карту распределения таких компаний по миру. Исследование опубликовано на официальном сайте института.

Исследователи пришли к выводу, что вероятность превращения стартапа в единорога не превышает 1 к 1000. На основании данных Crunchbase и CB Insights, по состоянию на июль 2021 года 76,7% известных в мире единорогов локализуются в США (441) и Китае (253). На топ-20 стран приходится 96,8% таких компаний. Еще 47,4% единорогов приходятся на Северную Америку, 31,2% — на Юго-Восточную Азию, на Европу — 11,6%.

Единорогами принято называть стартапы, который в течение не более чем десяти лет с момента основания достигают оценки в 1 млрд долларов и остаются в собственности своих создателей не менее чем на три четверти. По мнению экономистов, наличие единорогов является признаком эффективности национальной инновационной системы.

В топ-5 городов по числу единорогов вошли Сан-Франциско (122 таких компании), Пекин (97), Нью-Йорк (69), Шанхай (49) и Лондон (28). Из 240 населенных пунктов с единорогами 31 являются национальными столицами, в которых совокупно локализовано 219 единорогов (22,8% от их общего числа).

Как отмечается, единороги появляются в странах с сильным внутренним рынком, а также — благоприятными для запуска инновационных сервисов условиями. Наибольшее число компаний-единорогов действуют в сферах финансовых услуг (131), электронной коммерции (127) и, создания продуктов и услуг на основе искусственного интеллекта (107).

В исследовании приводятся слова директора Центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгения Куценко, который отмечает, что в международной миграции единорогов Россия пока что является абсолютным донором: четыре действующих (Acronis, Revolute, OCSiAl, InDriver) и два бывших единорога (Arrival и Yandex) полностью покинули Россию или зарегистрировали головные офисы вне ее пределов.