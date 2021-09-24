«Единая Россия» получила конституционное большинство в Госдуме

Центральный избирательный комитет признал выборы в Госдуму состоявшимися. Об этом сообщила на официальном сайте пресс-служба Госдумы.

Партия «Единая Россия» получает 324 мандата, конституционное большинство. Партия КПРФ получает 57 мандатов, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13. Партии «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия роста» получают каждая по одному мандату. Самовыдвиженцы получают 5 мандатов. ЦИК также сообщает, что финальная явка на выборах составила 51,72%.

Председатель ГД Вячеслав Володин, чьи слова приводятся в сообщении на сайте Госдумы, отметил. что это была «одна из самых конкурентных за последнее время избирательных кампаний». По его словам, благодаря информационным технологиям удалось сделать выборы прозрачными и обеспечить максимальную открытость.

По словам Володина, конкуренция составила порядка 13 кандидатов на одно депутатское кресло.

Как ранее писал Expert.ru, глава ЦИК России Элла Памфилова считает, что Москве придется отказаться от системы электронного голосования и перейти на общую федеральную платформу. Напомним, что законом Москве было разрешено проводить электронное голосование на mos.ru, что вызвало необходимость перепроверить все результаты, полученные от Москвы. Зампред общественной палаты Москвы и руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов также попросил выложить в открытый доступ «все графики и элементы по электронному голосованию».

По словам Памфиловой, в будущем электронное голосование будет проводиться на единой федеральной платформе, и Москве придется «подчиняться общим правилам».