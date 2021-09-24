Зампред НОВАТЭК освобожден под залог в $80 млн

Суд в США принял решение освободить под залог в 80 млн долларов заместителя председателя правления НОВАТЭКа Марка Джетвея, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Ранее «Эксперт» сообщал, что министерство юстиции США предъявило обвинение в сокрытии активов в целях неуплаты налогов заместителю председателя правления НОВАТЭКа Марку Джитвею. Американский суд согласился с доводами Минюста и арестовал Джитвея.

По самой тяжелой из статей обвинения Джетвею грозит до 20 лет тюремного заключения. По мнению Минюста США, с 2005 по 2016 год Джетвей через офшоры скрыл принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Их общая стоимость доходила до 93 млн долларов. Как считают налоговики, бизнесмен целенаправленно скрывал имеющиеся активы, в частности «указал в качестве их бенефициара свою тогдашнюю жену, гражданку России».

В 1995 году Джетвей переехал в Москву и возглавил отдел PwC по координации услуг, предоставляемых российским отделением фирмы предприятиям ТЭК и горнодобывающей отрасли.

В 2003 году он начал работать в НОВАТЭКе в должности главного финансового директора. В 2007-м был избран членом правления, а с июля 2010-го занимает пост зампреда правления компании. В 2019 году Марк Джитвей получил российское гражданство.