Зеленскому в Раде предрекли бегство в Россию

Принятие на Украине закона «Об олигархах» может привести к бегству президента страны Владимира Зеленского в Россию. Такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Парламентарий заявил, что после принятия данного документа Украина превратится «в монархию под руководством Владимира Первого».

«Это большая коррупция. СНБО, а по сути — сам Зеленский — будет решать, кто плохой, а кто хороший. И сразу начнется: не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси на Банковую (месторасположение офиса президента Украины.Прим. ред.), - заявил Гончаренко.

Он также уверен, что закон окажет влияние и на украинские СМИ, которые не смогут освещать, как «власть грабит страну».

«Владимир Александрович, я хочу вам напомнить одно, что все это на Украине не пройдет и завершится одним — Ростовом», - продолжил депутат.

Он напомнил, что законопроект был принят без одобрения Венецианской комиссии, поскольку его инициаторы знали, что европейцы «никогда не смогут поддержать такое».

Ранее парламент Украины поддержал инициативу президента и принял закон «Об олигархах». Согласно документу, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет самостоятельно принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.

