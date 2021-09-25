Чем полезен мед и продукты пчеловодства

Многие другие культуры использовали мед в различных лечебных целях. Сегодня мед является центром многочисленных научных исследований медицинского сообщества, в которых были изучены и подтверждены разнообразные способы использования меда, изобретенные нашими предками. Полный ассортимент продуктов на медовой основе очень широк. Переходите сюда, чтобы купить столь полезный продукт. Но сначала стоит ознакомиться с достоинствами данного ценного продукта.

Польза меда для здоровья

Мед влияет на организм по-разному, в зависимости от того, как вы его потребляете. Когда мед смешивают с теплой водой и пьют, он благотворно влияет на количество красных кровяных телец (эритроцитов) в крови. Красные кровяные тельца в основном отвечают за транспортировку кислорода из крови к различным частям тела. Мед, растворенный в теплой воде, повышает уровень гемоглобина в крови и, таким образом, защищает от анемии. Железодефицитная анемия – это состояние, которое возникает при недостаточном поступлении или абсорбции железа с пищей и нарушении способности крови переносить кислород. Снижение способности переносить кислород приводит к истощению, одышке, а иногда и депрессии и другим проблемам.

Мед безопаснее сахара

Много было сказано о пагубном воздействии белого сахара на организм. Мед - отличный заменитель, он такой же сладкий, но также безопасен для употребления. Хотя мед также содержит простые сахара в своем химическом составе, он отличается от белого сахара тем, что содержит около 30% глюкозы и 40% фруктозы – двух моносахаридов или простых сахаров - а также 20% других сложных сахарных соединений. Мед также содержит декстрин, крахмалистое волокно. Эта комбинация помогает организму регулировать уровень сахара в крови.

Мед – это энергетическая пища

Одно из важных применений меда в традиционной медицине – это мгновенный источник энергии. Как упоминалось выше, мед содержит много разных типов молекул сахара, особенно глюкозу и фруктозу. В отличие от белого сахара, где фруктоза и глюкоза присутствуют вместе в виде сахарозы и требуют дополнительного этапа в процессе пищеварения, эти две формы сахара присутствуют в меде по отдельности. Таким образом, глюкоза действует как непосредственный поставщик энергии.

Мед также снимает запоры, газы и кишечные ветра, потому что это легкое слабительное. Мед также богат пробиотическими или «хорошими» бактериями, такими как бифидобактерии и лактобациллы, которые помогают пищеварению, укрепляют здоровье иммунной системы и уменьшают аллергию. Было показано, что использование меда вместо столового сахара снижает токсическое действие микотоксинов, вырабатываемых грибами в кишечнике.