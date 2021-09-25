Как выбрать заварочный чайник?

При правильном выборе, заварочные чайники позволяют длительное время поддерживать температуру напитка. Вот почему настоящие ценители чая никогда не пользуются чайными пакетиками. Широкий выбор чайников и кофейников в интернет-магазине Fissman.ru.

В какой емкости заваривать чай?

Чугунный чайник

Используется для заваривания в японском стиле. Он тяжелый, прочный и долго сохраняет температуру. Однако некоторым людям такой японский чайник может показаться неудобным. Стоит поискать модель, оснащенную ситечком, предотвращающим попадание молотого кофе в чашки. Очень часто его используют для приготовления различных видов зеленых чаев. Японский чайник красиво смотрится в комплекте с чугунными чашками.

Стеклянный чайник

Позволяет быстро заварить чай на несколько чашек. Лучше выбрать с заваркой. Просто налейте чай в стеклянный кувшин и залейте кипятком. Идеально подходит к черному чаю.

Керамический чайник

Красиво декорирован, станет украшением стола. Стилистически его можно подобрать в зависимости от обустройства столовой или кухни. Чай, приготовленный в керамическом заварнике, очень ароматен. Лучше выбрать полный набор - чайник и чашки. Красота посуды обязательно порадует гостей.

Фарворовый чайник

В сочетании с чашками – это вершина элегантности и хорошего вкуса. Он может быть выполнен из тонкого или толстого фарфора. Фарфоровый чайник дольше сохраняет температуру. Орнамент и исполнение порадуют всех гостей.

Что нужно учитывать при выборе чайника?

Функциональность. Это самая важная особенность, которой должен обладать чайник. Вы можете выбирать между обогревателем, кофеваркой и классикой. Выбор функции зависит от типа чая, который мы предпочитаем.

Эстетическа. Белый или цветной чайник? А может черный чайник? Здесь важнейшую роль играют эстетические вкусы и предпочтения пользователя. Стоит продумать стиль интерьера, чтобы кувшин соответствовал цвету.

Качество. Чайник должен быть качественным. Колпачок должен плотно прилегать к отверстию, так как это влияет на поддержание температуры, а также предотвращает проливание во время заливки. Носик чайника должен быть правильно профилирован и иметь правильный диаметр. Не менее важен слух. У нагретого или чугунного чайника не должно быть перегрева ручек. Это затруднило бы использование.

Какой бы чайник вы ни выбрали, стоит инвестировать в его высокое качество и безопасность использования. Это гарантирует, что процесс чаепития станет удовольствием и ритуалом. Также стоит помнить, что заваривание чая в кувшине высвободит его свойства и аромат.