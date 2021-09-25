Москвичи обратились к телеграм-боту «Самострой.net» более 3,5 тыс. раз

Telegram-бот «Самострой.net», который сообщает о законности использования земельного участка или объекта недвижимости, чуть более чем за месяц с момента запуска обработал свыше 3,5 тысячи обращений. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы продолжаем вводить новые цифровые инструменты, призванные максимально упростить взаимодействие жителей столицы с городскими ведомствами. Одним из таких автоматизированных помощников стал чат-бот Госинспекции по недвижимости. С начала запуска сервиса, чуть более чем за месяц, к нему обратились более 3,5 тысячи раз. Из них 215 запросов получили подтверждение о наличии объектов самостроя на земельных участках: полученные сведения о нарушениях особенно актуальны при покупке или аренде объектов недвижимости», – сообщил заместитель мэра.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить мессенджер Telegram, найти в поисковой строке бот под названием «Самострой.net», нажать опцию «Старт» и ввести кадастровый номер объекта. Далее в течение минуты робот проверит объект и даст пользователю соответствующий ответ: «на данном участке находится объект самовольного строительства», «по данному кадастровому номеру объекты капитального строительства и земельные участки не найдены».

«У чат-бота есть ряд своих преимуществ: простота использования, скорость реагирования и работа в круглосуточном режиме. В нашем случае цифровой ассистент оперативно обрабатывает стандартные запросы о наличии или отсутствии данных о самовольном строительстве. При этом формат виртуального собеседника полностью отвечает запросам нашего времени, поскольку смартфоны и гаджеты, в которых сейчас прописано множество полезных сервисов, стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни», – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В случае если бот укажет, что «информация о наличии/отсутствии объекта самовольного строительства отсутствует», можно обратиться в Госинспекцию по недвижимости. Узнать кадастровый номер объекта недвижимости можно в публичной кадастровой карте на сайте pkk.rosreestr.ru, введя интересующий адрес.