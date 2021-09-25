Мясников рассказал, кто защищен от COVID-19 на генетическом уровне

Телеведущий и главврач московской горбольницы №71 Александр Мясников рассказал, что на восприимчивость к различным инфекциям влияет индивидуальный набор генов в организме. В частности, заразиться и заболеть коронавирусом больше шансов у обладателей второй группы крови, заявил он в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам Мясникова на развитие различных заболеваний влияет, в том числе, и группа крови. Так, обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой желудка, второй — с раком желудка. Люди с третьей и четвертой группой более подвержены раку поджелудочной железы.

«Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена. Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов», — пояснил врач.

Он также объяснил, как генетика влияет на продолжительность жизни. По его словам, до 80 лет здоровье человека зависит от образа жизни, а далее решающую роль играют наследственные факторы.

Как писал Expert.ru, ранее Мясников объяснил причины возникновения избыточной смертности во время пандемии коронавируса. По словам специалиста, в условиях сложной эпидемиологической ситуации, которая сложилась в мире, медики все свои силы направили на лечение пациентов с COVID-19. При этом люди с другими заболеваниями не могут своевременно получить медицинскую помощь. В качестве примера он привел США, где на каждого умершего от коронавируса приходятся двое скончавшихся из-за неоказания медицинский помощи.