NASA отправит первый коммерческий экипаж на МКС в феврале 2022 года

NASA запланирована запуск к Международной космической станции космического корабля с первым полностью коммерческим экипажем компании Axiom Space в рамках миссии Axiom-1 на 21 февраля 2022 года, сообщает «Интерфакс».

«Отличные новости, мы планируем запуск миссии Axiom-1 к МКС 21 февраля – она станет первой частной космической миссией на станции при поддержке Axiom», – написала в своем твиттере руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Лидерс.

Экипаж из четырех человек должен будет провести на станции 8 дней, работая совместно с астронавтами, постоянно проживающими на станции. Согласно заявлению на сайте Axiom Space, в рамках миссии на МКС отправятся четыре астронавта – капитан экипажа, бывший астронавт и директор по развитию бизнеса Axiom Space Майкл Лопес-Алегриа, американец Ларри Коннор, канадец Марк Пати и израильтянин Эйтан Стиббе.

Компания Axiom Space стала партнером NASA по созданию коммерческого сегмента на МКС. Отправка первых частей сегмента к МКС начнется в 2024 году. В первом модуле компании будут располагаться жилое пространство для четырех астронавтов и место для исследовательского оборудования и экспериментов. Модуль будет оснащен стыковочным адаптером с четырьмя радиальными портами, который позволит космическим кораблям, прибывающим на станцию, стыковаться с сегментом. Второй модуль, который планируется запустить в 2025 году. В 2026 году, к МКС будет пристыкован лабораторный модуль для проведения экспериментов и исследований в состоянии микрогравитации. А в 2027 на станцию прибудет последний модуль, в которм будут установлены солнечные батареи для питания сегмента электроэнергией, что позволит коммерческому сегменту работать в автономном режиме. Кроме того, он будет иметь шлюзовой отсек, через который астронавты смогут выходить в открытый космос.

После прекращения работы МКС коммерческий сегмен отстыкуется от станции и станет самостоятельной полностью коммерческой станцией Axiom Commerical Space Station.

21 сентября «Эксперт» сообщал, что по итогам совместного заседания президиума научно-технического совета госкорпорации «Роскосмос» и бюро Совета Российской академии наук по космосу было рекомендовано представить в правительство РФ предложения о необходимости разработки российской орбитальной станции.

«На заседании было поддержано предложение Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») по развертыванию работ в рамках создания национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции, что обеспечит непрерывное использование околоземной космической инфраструктуры. Она должна стать эволюционным шагом по разработке типовых технологий в обеспечение программы изучения и освоения Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ и прикладных экспериментов в космосе. Кроме того, члены совета отметили необходимость использования потенциала космодрома Восточный и проведения на нем работ по созданию необходимой инфраструктуры», – сообщает сайт «Роскосмоса».