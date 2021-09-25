Путин заявил, что выборы прошли законно и открыто

Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции провел встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва. Победу «Единой России» он назвал убедительной, отметив, что партия доказала свое лидерство, передает ТАСС.

Во встрече приняли участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов и председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«Выборы в Госдуму прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», — сообщил Путин.

Он отметил появление в Госдуме пятой фракции «Новые люди», подчеркнув, что это говорит о развитии демократии в России, о демократичности избирательных правил и процедур.

Обращаясь к лидерам партий, Путин подчеркнул, что депутаты должны безусловно выполнять то, что обещали в ходе предвыборной кампании, и придерживаться «открытого стиля работы».

Выборы в Госдуму VIII созыва прошли в России с 17 по 19 сентября. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста — по одному мандату, еще пять мандатов — самовыдвиженцы.

Как писал Expert.ru, Центризбирком подготовит единую платформу для онлайн-голосования, функция отложенного голосования, которая была у жителей Москвы, больше применяться не будет. Эта функция позволяет избирателю в течение 24 часов каждые три часа менять свое решение в электронном бюллетене. Фиксируется последний сделанный выбор.

