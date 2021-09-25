Ученые разработали диету, тормозящую развитие деменции

Комбинация средиземноморской и DASH диет (рацион для профилактики гипертонии) помогает снизить риски развития деменции и болезни Альцгеймера даже при наличии белковых отложений, известные как амилоидные бляшки и клубочки. Пользу данного рациона доказала команда ученых из чикагского Медицинского колледжа Университета Раш, пишет Science Daily.

«У некоторых людей в мозгу достаточно бляшек и клубков, чтобы установить посмертный диагноз болезни Альцгеймера, но у них не развивается клиническая деменция. Некоторые обладают способностью поддерживать когнитивные функции, несмотря на накопление этих патологий в головном мозге, и наше исследование демонстрирует, что диета MIND поддерживает когнитивные функции независимо от патологий мозга», — сообщил автор статьи, доцент кафедры отделение гериатрии и паллиативной медицины отделения внутренней медицины колледжа Раш, доктор медицины Клодиан Дхана.

В исследовании, которое началось в 1997 году, приняли участие 569 жителей Чикаго старше 65 лет. Ученые анализировали их рацион в течение многих лет, а также состояние здоровья вплоть до смерти. Основной акцент наблюдений заключался в оценке степени приверженности добровольцев MIND-диете.

Эта диета выделяет 10 полезных для головного мозга продуктов и 5 из категории нездорового питания. Под запрет или существенное ограничение попадают красное мясо, маргарин, сыр, выпечка и сладкое, а также жареное и фастфуд.

Согласно этой диете, человеку необходимо ежедневно или через день потреблять не менее трех порций цельнозерновых, зеленый салат, овощи, орехи и фасоль. Птицу и ягоды добавлять в рацион не реже двух раз в неделю, а рыбу — не реже одного раза в семь дней. При этом, следует сократить потребление всех продуктов из категории вредных. Сливочного масла, к примеру, не рекомендуется съедать более полутора чайных ложек в день, сладости, выпечку и сыр — не чаще раза в неделю. От жареного и фастфуда лучше вообще отказаться.

Эксперимент доказал, что наиболее приверженные MIND-диете участники не имели проблем с когнитивными функциями в течение жизни. Кроме того, следование этому рациону улучшало память людей независимо от возрастных патологий головного мозга.

«Более высокий показатель диеты MIND был связан с улучшением памяти и навыков мышления независимо от наличия патологии болезни Альцгеймера и других распространенных возрастных изменений головного мозга. Похоже, что диета обладает защитными свойствами и может способствовать когнитивной устойчивости у пожилых людей», — сделал вывод Дхана.

Как писал Expert.ru, постепенное угасание мозга и потерю памяти могут провоцировать хронический недосып и пищевые пристрастия, среди которых на первом месте — кофемания. В мире сейчас насчитывается более 50 млн человек, страдающих деменцией, и ученые полагают, что если еще в молодости отказаться от некоторых привычек, риск этого заболевания можно значительно снизить. Еще один фактор, способствующий развитию слабоумия, — любовь к фастфуду.

