В ФРГ выпустили золотые монеты в честь Меркель

Немецкие онлайн-магазины монет и драгметаллов выставили на продажу сувенирные монеты из чистого золота на память о завершении 16-летней эпохи правления канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает РИА Новости.

На монете Меркель изображена в профиль и указаны ее годы на посту канцлера: 2005-2021. Вес монеты — 0,3 грамма.

Ранее в Германии выпустили золотые пластинки того же веса с изображением Меркель. Кроме того, фабрика плюшевых медведей в немецком городе Кобург создала коллекционного медведя, похожего на Ангелу Меркель. Этот сувенир, стоимостью €189, тоже посвящен ее уходу с поста канцлера.

Выборы в бундестаг ФРГ пройдут в Германии 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Меркель сообщила об уходе из политики после этих выборов.

Как писал Expert.ru, 7 сентября Ангела Меркель обратилась к парламентариям с прощальной речью, в которой затронула проблемы изменения климата, терроризма и киберпреступности, а также призвала немцев прививаться от коронавируса. Ранее своему преемнику на посту главы правительства она посоветовала оставаться в диалоге с Россией, но вести его с учетом ценностей и интересов Германии.

