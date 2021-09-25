В Китае придумали, как увеличить производство водорода с помощью канализации

Ученые Аньхойского университета, Университета науки и технологии Китая, совместно с коллегами из австралийского Университета Аделаиды изобрели технологию, которая позволяет ускорить процесс получения водорода из воды. Катализатором выступает мочевина, а полученный таким образом водород планируется использовать в качестве горючего для топливных элементов электромобилей, пишет South China Morning Post.

«Этот метод открывает новые возможности для разработки альтернативных электрокатализаторов, также он может снизить содержание мочевины в сточных водах», — считают ученые.

Профессор школы материаловедения и инженерии Университета Аньхой Чен Пин пояснил, что технологию можно применять везде, где возможно собрать мочу человека и животных, а также выделить мочевину из сточных вод. По его словам, было бы не рачительно производить карбамид для производства энергии, а не перерабатывать отходы, которых и так в избытке.

В ходе исследования ученые выяснили, что мочевина не только ускоряет процесс извлечения водорода из воды, также она снижает энергозатраты и в результате на выходе образуется больше водорода, чем при существующих катализаторах. Технология может привести к настоящей революции в сфере водородных силовых установок для электрокаров, полагают ее разработчики.

К 2030 году на дороги Китая планируют выпустить до 1 млн транспортных средств, работающих на водородных топливных элементах. Получение данного вида топлива подразумевает большие энергозатраты, которые к 2050 году могут составить до 10% энергопотребления государства.

Как писал Expert.ru, 5 августа в России была утверждена концепция развития водородной энергетики. Согласно концепции, планируется реализовать проекты по производству водорода объемом до 2 млн тонн к 2035 году и до 50 млн тонн в год к 2050 году. Основные рынки сбыта водорода – экспорт. Он будет направлен на покрытие спроса в 40-170 млн тонн в страны Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и США при реализации их национальных программ развития водородной энергетики. Основным критерием оценки технологий водородной энергетики будет углеродный след, то есть отсутствие выделения углерода или улавливание его в процессе производства.

