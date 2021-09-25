В правительстве Крыма произошла третья за неделю отставка

Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял отставку регионального министра транспорта Евгения Исакова. Об этом Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, подчеркнув, что сменяемость кадров — процесс естественный.

«Принял отставку министра транспорта Республики Крым Евгения Александровича Исакова. Ротация кадров — это естественный процесс, без которого невозможно эффективно решать текущие вопросы», — написал Аксенов.

В пресс-службе крымского правительства уточнили, что Исаков занимал эту должность с октября 2020 года.

Бывшего вице-премьера Республики Крым Евгения Кабанова накануне арестовал Киевский районный суд Симферополя. Под стражу также взят экс-министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов. Они, по версии следствия, совместно с гендиректором подрядной организации путем завышения сметной стоимости строительно-монтажных работ похитили 57 млн рублей при реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Как писал Expert.ru, ранее Аксенов рассказал о дестабилизации ситуации в республике со стороны армии ботов с Украины. Он уточнил, что участники данного движения «притворяются крымчанами» и в ходе дискуссий на различных интернет-площадках транслируют дезинформацию на широкую аудиторию по разным направлениям, а также делают информационные вбросы с целью разжигания ненависти жителей полуострова друг к другу. Аксенов подчеркнул, что цель дестабилизировать обстановку в регионе преследуют прежде всего власти Украины, но у «армии ботов» ничего не получится.

