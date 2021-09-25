В России оценили доход от принудительного труда

Федеральный бюджет РФ будет получать около 16 млрд рублей ежегодно от привлечения осужденных к оплачиваемому труду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записки к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы. По итогам прошлого года бюджет пополнился на 80 млн рублей за счет принудительных работ.

В проекте бюджета доходы от труда осужденных в 2021 году оцениваются в 15,2 млрд рублей, в 2022-ом — в 15,8 млрд рублей, в 2023 — в 15,9 млрд, в 2024-ом — в 16,2 млрд рублей.

Ранее начальник управления ФСИН России по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Коробкова сообщила ТАСС, что до конца текущего года планируется создать до 15 тыс. рабочих мест для осужденных на принудительные работы. В 2020 году к принудительным работам привлекли 12 тыс. человек, их деятельность принесла доход государству в размере 80 млн рублей (от 5% до 20% от размера зарплаты в зависимости от приговора суда).

Как писал Expert.ru, большинство россиян поддержали идею по привлечению осужденных на работу в традиционные для мигрантов сферы труда в РФ. За данную идею высказался 71% опрошенных, из которых 62% полагают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах, а не в колониях. Сторонники идеи уверены, что, привлекая заключенных к работе, государство дает им возможность возместить ущерб пострадавшим и «отработать» свои преступления.

