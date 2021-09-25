В США признали первенство России в арктической «холодной войне»

На вооружении США в данный момент находятся всего два старых ледокола, тогда как ледокольный флот России насчитывает десятки кораблей. США безнадежно отстали от России в арктической гонке, сообщает The Washington Times.

«Ледокол Healy, стоящий на вооружении уже 22 года, составляет половину "флота" Береговой охраны США, состоящего всего из двух действующих ледоколов. Другие государства, борющиеся за влияние и ресурсы в Арктике, заметно опережают страну. Например, ледокольный флот России насчитывает десятки кораблей, и их количество продолжает увеличиваться», — говорится в публикации.

Второй американский ледокол Polar Star, базирующийся в порту Сиэтла, был введен в эксплуатацию в 1976 году.

«Они определенно бесценны. Мы полагаемся на эти суда, чтобы иметь возможность проникнуть вглубь льда и провести измерения. К сожалению, эти возможности ограничены. Я почти готов использовать слово "позор"», — отметил океанограф из Университета Вашингтона Джим Томпсон.

По данным командующего Береговой охраной Карла Шульца, российский флот сейчас насчитывает не менее 40 тяжелых ледоколов, включая шесть атомных. Он уверен, что Москва с их помощью намерена развивать Северный морской путь, что может поставить под угрозу свободу навигации в Арктике.

«Изменение климата открывает перед Россией возможность доступа к арктическим ресурсам, которой ранее не было. Это новый театр военных действий — такой же, как Средиземное море, Атлантика или Тихий океан», — считает исполнительный директор вашингтонского института по изучению Арктики Мальте Гумперт.

В США уже начали работать над сокращением своего отставания, в 2019 году были заключены договоры на строительство трех ледоколов тяжелого класса, первый должен пополнить флот Береговой охраны уже в 2024 году.

Как писал Expert.ru, российский атомный ледокол «Вайгач» установил абсолютный рекорд среди действующих атомоходов, пройдя во льдах 1 млн морских миль. Знаменитый атомный ледокол, возрастом более 30 лет способен прорубать льды Арктики еще 5-7 лет. С момента ввода в эксплуатацию ледоколом проведено 2706 морских судов и кораблей ВМФ.

В ближайшие годы «Вайгач» и его побратимов сменят ледоколы-атомоходы нового поколения («Лидер» и другие). Ледокольная способность «Вайгача» при стандартной скорости в 2 узла направлена на раскол льдов 2-3 метровой толщины, новые же суда могут плыть со скоростью в 10 узлов, атакуя при этом 4-метровые льды.

