В США возник дефицит бумаги

Стремительно растущий спрос на коробки и упаковку, снижение импорта бумаги и рост цен привели к дефициту в этой отрасли. Американские супермаркеты уже начали устанавливать лимиты на покупку туалетной бумаги и бумажных полотенец, пишет Bloomberg.

«Некоторые бумажные фабрики перешли на производство картона, чтобы удовлетворить выросший во время пандемии в онлайн-торговле спрос на упаковку. Другие предприятия прекратили работу. Это привело к тому, что производство бумаги в 2020 году сократилось на пятую часть по сравнению с 2019 годом», — сообщает издание.

Сокращению импорта способствовал резкий рост затрат на перевозку товаров. Объем ввозимых в США бумаги и картона в 2020 году упал на 9,7%.

По словам директора исследовательской компании ERA Forest Products Research Кевина Мейсона, сейчас запасы настолько ограничены, что некоторые коммерческие типографии не могут получить нужную им бумагу даже «любой ценой». Из-за дефицита бумаги фирмы могут не успеть напечатать и доставить в дома американцев миллионы товарных каталогов к Рождеству — наибольшему сезону расходов, и отрасль розничной торговли уже начала охватывать паника. Кроме того, о проблемах с поставками бумаги сообщили книжные издательства. После возвращения детей в школы, спрос на книги и учебники стал самым высоким за пять лет.

Вице-президент по продажам печатной компании Nahan Марк Грофф сообщил, что летом стоимость бумаги в среднем выросла на 16%. Эксперты ожидают, что напряженность на этом рынке сохранится до 2023 года.

Как писал Expert.ru, целлюлозно-бумажная отрасль России более чем наполовину ориентирована на экспорт, поэтому еще с 1990-х годов она начала перестраиваться вслед за мировым трендами: обрушение тиражей периодических изданий по всему миру привело к снижению выпуска газетной и журнальной бумаги, но резкий рост пищевой промышленности и интернет-торговли начиная с 2000-х повысил спрос на упаковку и, соответственно, на более грубые виды бумаги и картона.

В целом рынок вырос за двадцать лет почти в два раза, до 9,5 млн тонн бумаги и картона в прошлом году. Последние три года мировой спрос на бумагу из целлюлозы и макулатуры плавно снижался. Однако в прошлом году на фоне пандемии интенсивно начал расти спрос на упаковочную бумагу из-за ускорения развития интернет-торговли, фастфуда и более мелкой фасовки в пищевой отрасли.

