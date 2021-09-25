Все суперкомпьютеры РФ объединят в одну сеть

Санкт-Петербургский политехнический университет, Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН и Объединенный институт ядерных исследований подписали соглашение об объединении своих суперкомпьютеров в единую сеть. Все научные и образовательные организации высшего образования России подключатся к этой системе к 2024 году, сообщает РИА Новости.

«Президент поручил нам расширить территориальную доступность и пропускную способность НИКС (Национальная исследовательская компьютерная сеть России — ред.). И данное соглашение является важным шагом в решении поставленной задачи», — заявил на церемонии подписания документа вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что сейчас НИКС предоставляет услуги более 150 организациям высшего образования и науки, расположенным в 34 российских регионах. В этом году к сети планируется подключить 40% от общего числа ведущих организаций РФ и все 10 суперкомпьютерных центров страны.

Благодаря организации коллаборативных исследований в университетах, лабораториях, НИИ и на промпредприятиях будет создана экосистема профессионального сообщества, считают в правительстве. Научные центры, образовательные и инжиниринговые организации получат возможность работать с большими данными на установках класса мегасайенс в суперкомпьютерных центрах.

Как писал Expert.ru, суперкомпьютер Christofari занял 29-е место в рейтинге 2019 года мощнейших суперкомпьютеров мира Тop-500 и стал самым мощным суперкомпьютером в России. В списке компьютерные системы ранжируются по производительности. У машины Сбербанка она составляет 6,669 петафлопс. Это означает, что Christofari может выполнять 6,7 квадриллиона операций с плавающей запятой в секунду. Первое место рейтинга с июля 2018 года занимает суперкомпьютер министерства энергетики США Summit, его максимальная производительность — 148,6 петафлопс (в 22,3 раза больше, чем у Christofari).

