За сутки в России коронавирус выявили у 22 041 человека

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 22 041 жителя РФ. Вылечились от инфекции 16 325 человек, скончались — 822. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 25 сентября в России выявлено 7 398 415 заболевших коронавирусом (+22 041 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (3 211), Санкт-Петербурге (1 907) и Подмосковье (1 106). Наименьшее — на Чукотке (10) и в Ненецком АО (14).

Всего за время пандемии вылечились от коронавируса 6 590 933 жителя РФ, умерли — 203 095.

Москва продолжает лидировать среди регионов по случаям заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в столице зарегистрировано 1 617 715 заболевших, выздоровели после перенесенной инфекции 1 481 203, умерли — 28 670.

Как писал Expert.ru, Минздрав РФ обновил список рекомендаций относительно диагностики, профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Перечень стал двенадцатой по счету версией временных методических рекомендаций касательно лечения больных с COVID. Над методичкой работали больше ста специалистов из разных областей «с учетом накопленных научных данных». Нововведения касаются лабораторной диагностики инфекции, а также были изменены главы, в которых говорится о тактике и методах лечения. В частности, появились рекомендации, как медикам необходимо работать с зараженными беременными, кроме того, добавлена информация о комбинациях лекарств.

