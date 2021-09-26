Банкир объяснил, как и зачем начисляется кешбэк

Многие банки начисляют клиентам кешбэк за покупки в качестве благодарности за пользование их сервисами. Эти бонусные выплаты идут не от щедрости, банк их компенсирует за счет комиссии, которые платят ему магазины при безналичном расчете. Об этом РИА Новости рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

«Кешбэк – это скорее комплимент от банка своим клиентам в благодарность за пользование его продуктами. Банки сами выбирают, за какие траты платить кешбэк, а за какие – нет. Это баланс между пожеланиями клиентов и безубыточностью программы лояльности», — пояснил Спиваков.

По его словам, магазины, автозаправки или салоны красоты, принимающие безналичную оплату, за каждую операцию платят комиссию банку, чьей картой рассчитывался клиент. Этими комиссиями банк и делится с клиентами в виде кешбэка. В случае оплаты наличными магазины платят комиссию за инкассацию, поэтому им нет большой разницы, каким образом клиенты расплачиваются.

Спиваков уточнил, что некоторые банки вводят ограничение на максимальную сумму кешбэка в месяц, на минимальную сумму покупки для его начисления, на минимальное количество баллов для обмена и тому подобное. Это позволяет предложить клиентам повышенный кешбэк в 5% или 10%, но только в одной-двух категориях покупок и услуг. Если же суммарно сложить все покупки, клиент получает 1-2% кешбэка.

Как писал Expert.ru, 18 марта стартовал третий этап программы по возврату части средств за туры по России. Кешбэк составляет 20% от стоимости путевки и не более 20 тыс. рублей. По условиям программы оплата тура должна быть произведена банковской картой «Мир». Позже российский президент Владимир Путин поручил правительству с 15 мая продлить программу туристского кешбэка до конца 2021 года. В конце апреля на программу было выделено 4,7 млрд рублей.

