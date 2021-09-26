Эксперты перечислили фрукты и овощи, кожуру которых не стоит выбрасывать

Кожура многих овощей и фруктов богата фитохимическими веществами: пищевыми волокнами, флавоноидами, витаминами и минералами. Порой их содержание там выше, чем в серцевине продукта. Поэтому кожуру вполне можно использовать в оздоровительных целях, пишет портал Объединенных Арабских Эмиратов Al Ittihad.

«Апельсиновая кожура является хорошим источником клетчатки (пектина) и фенольных соединений. Она действует как антиоксидант и обладает противовоспалительными, антидиабетическими, гиперлипидемическими, противораковыми и антисклеротическими свойствам», — сообщается в публикации.

Апельсиновую кожуру можно добавлять в чай, втирать в кожу для избежания укусов комаров, а в высушенном и измельченном виде добавлять в освежающие маски для лица.

Кожура лимона также необычайно полезна и обладает еще лучшими свойствами, чем апельсиновая. Ее тоже можно добавлять в чай, а еще это хорошее средство для очищения кожи, осветления подмышек и для лечения грибковых, бактериальных и других инфекций кожи головы.

Банановая кожура отлично увлажняет кожу при экземе и псориазе. Также она является хорошим средством для волос, придавая им мягкость и блеск, и для зубов — за счет отбеливающих свойств. Кожура банана хорошо успокаивает кожу и при укусах насекомых.

Эксперты советуют не выбрасывать и кожуру баклажанов, так как это хорошее средство для лечения солнечных ожогов. Похожими свойствами обладает и кожура картофеля. Кроме того, она эффективна при осветлении пигментных пятен.

Как писал Expert.ru, ягоды очень полезная для организма пища, обладающая огромным количеством витаминов и микроэлементов. Диетолог из США Эми Гудсон сообщила, что ягоды в целом превосходят фрукты по многим аспектам, например, по количеству растительных волокон. Ни один фрукт не сможет посоревноваться с ягодами и по содержанию в составе витамина С. Также в ягодах большое количество флавоноидов, которые являются мощным антиоксидантом. По мнению специалиста, самой полезной ягодой, является черника, благодаря рекордному количеству антиоксидантов в составе.

