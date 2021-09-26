Китайцы кинулись скупать золотые украшения

Перед праздником Луны Китай накрыла настоящая «золотая лихорадка»: покупатели штурмуют ювелирные магазины, а производители изделий из драгоценного металла увеличивают производственные мощности. Об этом сообщает швейцарский телеканал SRF.

В Китае золото означает удачу и постоянство, поэтому золотые украшения часто дарят к Новому году или к ежегодному празднику Луны. Уже несколько месяцев импорт золота в КНР растет рекордными темпами. Однако китайцы предпочитают покупать золото не в слитках, а в виде драгоценных украшений.

«Они больше не хотят покупать что-то простое. Молодым покупателям нужны стильные и модные дизайнерские золотые украшения», — рассказал владелец ювелирного магазина Чжао Мэй.

В соцсетях появили фото и видео покупателей, буквально штурмующих ювелирные магазины. Чтобы удовлетворить спрос, производителям приходится увеличивать выпуск продукции. Ювелир из города Шаньдун Ю Вэньцзянь рассказал, что сейчас он работает с 8 утра и в день создает порядка 50 колец.

Как писал Expert.ru, в позапрошлом году РФ вышла на второе место по добыче золота. За два последних десятилетия добыча драгоценного металла в РФ выросла втрое. В «Институте геотехнологий» (Россия) считают, что в прошлом году наша страна добыла 331 тонну желтого металла, что составляет 9% мировой добычи. В КНР же в 2020 г. добыча его сократилась на 3,8% до 368 тонн. При сохранении прошлогодних темпов и тенденций Россия может стать мировым лидером по добыче золота уже в текущем десятилетии.

