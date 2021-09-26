Космический турист выбрал для полета «Союз» вместо Crew Dragon

Космический турист, который сейчас готовится к полету на МКС, предпочел российский корабль «Союз», а не созданный Илоном Маском Crew Dragon. Об этом рассказал глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко, передает ТАСС. По его словам, на кораблях «Союз» в космос слетали уже восемь туристов, один из них — дважды. Следующий полет запланирован на декабрь.

«Один из потенциальных космических туристов, с которым мы сейчас ведем переговоры, — у него позиция: он хочет лететь только на "Союзе". Буквально на прошлой неделе с ним разговаривали. Да, он с уважением относится ко всему, что делает Илон Маск, но считает, что у него статистика безопасных полетов пока недостаточно большая», — сообщил Костенко.

Стоимость полета на МКС на российском корабле, по его словам, составляет около $50 млн. Костенко добавил, что первый турист, который выйдет в открытый космос, заплатит на несколько миллионов долларов больше. По словам главы представительства, эта сумма должна покрыть дополнительные затраты, в том числе на эксплуатацию скафандра. На вопрос, есть ли уже желающие совершить выход в открытый космос, Костенко ответил утвердительно. Полет планируется на 2023 или 2024 год.

В компании сейчас также рассматривается проект облета Луны в экскурсионных целях.

Как писал Expert.ru, неделю назад космический корабль Crew Dragon Resilience совершил благополучную посадку в Атлантическом океане у побережья Флориды. В состав первой непрофессиональной миссии вошли предприниматель-миллиардер Джаред Айзекман, полностью оплативший этот полет, а также помощник врача Хейли Арсено, инженер по обработке данных Кристофер Семброски, геолог и экс-кандидат в астронавты Сиан Проктор. На орбите они провели три дня.

