Критерии и особенности входных, наружных и интерьерных дверей и перегородок

Модели конструкций из стекла, которые на протяжении многих лет производит компания «АФК Премиум» https://afkrf.ru/catalog/eksklyuzivnye-konstruktsii-vermann/ уникальны и разрабатываются индивидуально для каждого клиента, чтобы соответствовать именно тем требованиям, которые необходимы в его конкретном случае.

Специалисты проектируют эксклюзивные стеклянные конструкции для оформления:

— бытовых помещений, квартир и домов;

— балконов, террас, веранд, фасадов;

— загородных и дачных домов;

— офисных помещений, в любом стиле по замыслу заказчика;

— ограждения лестниц.

Дизайнерские решения в использовании стеклянных конструкций очень разнообразны. Они могут быть прозрачными, непрозрачными или с изменяющейся прозрачностью, например для ванной или спальни. Интересны сочетания прозрачных и цветных стеклянных блоков или технологичные стеклянные перегородки с подогревом, в которые можно спрятать коммуникации.

Для производства профиля конструкций используются:

— сталь,

— алюминий,

— нержавеющая сталь.

В каждом случае, исходя из потребностей, можно подобрать наиболее оптимальный вариант. Например, профиль из нержавеющей стали не может быть цветным, поверхность только полируется до блеска или шлифуется до матового состояния.

Если же выбрать алюминий, то его можно анодировать, т.е. окрасить, практически в любой цвет и залакировать.

Что касается профиля из стали, то здесь возможно декорирование под бронзу, медь, латунь с красивой палитрой оттенков.

Входные, наружные двери

Часто слово «дверь» используется в метафорах: «дверь в науку», «тайная дверь в мир души человека» и т.д. Но в прямом смысле входная дверь или наружная дверь, играют простую и очень важную роль: они разделяют пространство дома на внутреннее и внешнее, на свое и не свое.

По входной двери можно судить об образе жизни, уровне достатка, даже о вкусе хозяина дома. Но главное предназначение наружной двери — обеспечить безопасность, чтобы никто без ведома хозяина не проник внутрь!

А теперь давайте представим входную дверь, которая по-вашему надежно защищает дом от внешних посягательств. Воображение начинает рисовать нечто массивное, даже грубое, не так ли?

Панорамные двери «VERMANN» характеризуются как:

— герметичные,

— прочные,

— взломоустойчивые,

— огнеупорные.

Класс защиты можно дополнять:

— возможностью оборудования многозапорных замков,

— возможностью подключения сигнализации и видеомодулей,

— датчиками целостности стекла,

— датчиками блокировки: открыты или закрыты,

— установкой «умной» фурнитуры, когда, например, при обнаружении препятствия, дверь автоматически замедляется.

Интерьерные двери и перегородки

Интерьерные двери и перегородки помогают решить задачи перепланировки жилых помещений.

Перегородки и межкомнатные двери из стекла:

— не уменьшают пространство помещения,

— позволяют свободно проникать естественному свету,

— служат украшением интерьера,

— создают особую атмосферу, без разъединения и грубого деления пространства,

— имеют прекрасную шумоизоляцию.

Универсальность конструкций из стекла позволяют изящно решать самые разные задачи. Стеклянные стены, раздвижные перегородки и ширмы разделяют комнату на зоны, например, гостиную — на обеденную и зону отдыха; в ванной комнате — отделить душевую зону. При этом деление помещения происходит без утяжеления пространства.

Очень эффектны проекты загородных и дачных домов, где из стекла собрана веранда, крыша, фасад и входная дверь.