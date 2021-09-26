Литва подарит Украине бронежилеты и баллистические пояса

Литва планирует передать Украине военную амуницию на €677 тыс. Стоимость партии бронежилетов составляет €617,8 тыс., баллистических поясов — €59,3 тыс, сообщает литовское национальное радио LRT.

«Минобороны Литвы подготовило проект постановления, согласно которому Киеву безвозмездно передадут 490 бронежилетов и столько же баллистических поясов. Общая стоимость составляет порядка 677 тысяч евро, из которых 617,8 тысячи – это цена бронежилетов, еще 59,3 тысячи – цена баллистических поясов», — говорится в сообщении.

Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Киеву «элементы вооружения». Большинство европейских политиков высказались против поставок оружия на Украину.

Как писал Expert.ru, Киев не намерен разрывать дипломатические отношения с Москвой из-за прошедших в Крыму и на неподконтрольной Украине территории Донбасса выборов в Госдуму. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебав, подчеркнув, что считает «разрыв дипломатических отношений высшей мерой наказания для России».

