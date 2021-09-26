Помощник гида назвал главную ошибку туристов на Эльбрусе

Ошибка многих туристов — это принятие решения о восхождении на гору при отсутствии опыта и должной физической подготовки. Так помощник гида Таулан Кипкеев прокомментировал «Известиям» недавний инцидент с группой туристов на Эльбрусе. Он сам участвовал в этом восхождении.

«Любой поход в горы хотя бы на несколько дней — это физическая активность. В этом году из-за карантина, из-за ковида очень много путешественников приезжает на Эльбрус: они слышат про это, им кажется, что это популярно и легко. На самом деле каждое восхождение — это смертельный риск. Большинство восхождений заканчивается успешно при большой доли везения и удачи», — заявил Кипкеев.

Говоря о недавней трагедии, когда при восхождении погибли пятеро туристов, он заявил, что риски в этом походе были оправданы, все гиды работали четко и профессионально. К непредвиденным же последствиям привели два сбоя в группе. Сначала у одной участницы подъема началась горная болезнь. Один гид начал ее спускать, но в дороге она умерла от переохлаждения. Потом на спуске упал и сломал ногу еще один турист, в результате еще один гид был потерян для команды. Остался только один гид-лидер и Кипкеев — его помощник. Они и начали вызывать на помощь МЧС.

На сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарии сообщается, что основная группа туристов находилась на высоте 5,3 тыс. метров, но были еще те, кто поодиночке или по двое начали спускаться самостоятельно и отклонились от маршрута. Спасатель Эльбрусского Высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ Азнор Хаджиев пояснил, что туристы находились в снежном плену 15-20 часов, и к моменту прибытия помощи были обессиленными, замерзшими, в стрессе и уже в достаточно тяжелом состоянии.

23 сентября группа альпинистов при восхождении на Эльбрус попала в сильную пургу, которая сопровождалась резким падением атмосферного давления. По факту гибели пятерых туристов Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как писал Expert.ru, иностранцы обычно говорят об Эльбрусе, да и вообще о Кавказе, примерно так: у нас такого уже нет. В том смысле, что в Европе на каждом шагу в горах ощущается присутствие человека, а здесь, в России, все наоборот. Подобная экзотика — один из самых дорогих продуктов мирового туристического рынка.

Желающих побывать на Эльбрусе или по крайней мере тех, кого он интересует, без преувеличения много. Статистика поисковых запросов «Яндекса» показывает, что каждый месяц поиск по слову «Эльбрус» задают как минимум 17 тыс. пользователей, а в декабре их число подбирается к 40 тысячам.

