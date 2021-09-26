Спартак и промышленник

25 сентября в спорткомплексе «Лужники» прошел финал Спартакиады «Моспром» - главного спортивного праздника промышленников города. Перед тем как поспасть в финал спортивные команды московских предприятий и ВУЗов на протяжении двух месяцев сражались на спортивных полях за право выступить в финале.

«За три года Спартакиада «Моспром» стала важной частью жизни наших промышленников. Предприятия уделяют большое внимание подготовке команд, которые потом показывают результаты не хуже, чем профессиональные спортсмены. В этом году соревнования собрали порядка 3,8 тысячи человек. Они представляли 95 предприятий и 19 технических вузов», – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Кому это надо

Спартакиада промышленников «Моспром» проводится в Москве с 2019 года.

В первой Спартакиаде принимали участие 2,5 тысячи спортсменов из 94 предприятий и 14 инженерных вузов. Тогда были представлены 6 видов спорта: мини-футбол, волейбол, стритбол, настольный теннис, шахматы, легкая атлетика.

Основная цель мероприятия – установить неформальный контакт между промышленниками и студентами, создать горизонтальные и вертикальные связи в отрасли, что в целом дает неосязаемый, но масштабный синергетический эффект.

«За время пандемии все соскучились по спорту. Все проходит замечательно, команды все равные, очень сложно было бороться в группе. Есть работа, а есть занятия по душе, где можно пообщаться с коллективом, сплотиться для достижения целей», - рассказывает инженер-технолог «Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» Игорь Кокорников, который принимал участие в играх по мини-футболу.

Тоже самое и со студентами. Состязания дают будущим специалистам возможность не только проявить себя в спорте, но и познакомиться со своими будущими работодателями – представителями московских предприятий. Они налаживают корпоративное сотрудничество, а также просто получают удовольствие от общего спортивного праздника.

Так, например, произошло со столичной компанией «Гранит». В 2020 году за честь их предприятия боролся выпускник университета МИРЭА, который еще в 2019 году был в составе вузовской команды. Благодаря Спартакиаде молодой человек определился с местом работы.

«Для наших ребят очень важно участвовать в спартакиаде, мы участвуем уже третий раз, в этот раз вышли в финал. Наши участники все свободное время тратят на тренировки. Для них мы арендовали спортивные залы в непосредственной близости от работы, что дает им возможность существенно экономить время и вкладываться больше в занятия», - заместитель генерального директора по персоналу АО «НИКИЭТ» Кира Салахова.

Победители и амбассадоры

Набирают обороты и сами соревнования. В этом году по запросам участников появятся новые виды спорта. В 2021 году список дисциплин расширился до 10 – прибавились плавание и киберспорт, к стандартным мини-футболу, баскетболу в формате 3х3, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, шахматам хоккею и боксу.

«Три года проведения спартакиады показали, что самый популярный вид спорта среди столичных промышленников — настольный теннис. В 2021 году в этой дисциплине соревнуется свыше 80 команд, еще год назад их было всего 66. На втором месте — шахматы. За звание чемпиона по этому направлению борются 62 команды. Традиционно отраслевики любят футбол и, как оказалось, плавание. Этот вид спорта добавили только в этом году, на него сразу записались более 60 команд» — отметил Прохоров.

По его словам, все решения по добавлению и исключению видов спорта из спартакиады принимается только на основании пожеланий самих промышленников.

Самому молодому участнику спартакиады оказалось 18 лет, а самому старшему – 82 года, Ведущий инженер конструктор ВНИИЭМ, который работает в компании с 1975 года, участвовал в турнире по шахматам.

В финале 25 сентября встретились 8 команд от предприятий и столько же от вузов. Победителем спартакиады в общекомандном зачете среди предприятий третий год подряд стала команда «Газпромнефть–МНПЗ». В компании придерживаются девиза «Здоровый сотрудник — успешная компания!». На территории завода есть все для активных занятий спортом: и спортивный комплекс с залом для игровых видов спорта, и тренажерный зал с кардиозоной и различными секциями. Занятия, кстати, проводят профессиональные тренеры. Среди технических вузов победила команда МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Новые виды спорта

Спартакиада Моспром каждый год меняется и развивается. Из новаций этого года - у мероприятия появился символ – енот Заводила.

Также присоединиться к спортивному празднику и стать наставником для столичных предприятий

Именитых гостей приглашают присоединиться к спортивному празднику, стать наставниками для столичных промышленников и, например, в 2020 году амбассадором Спартакиады был экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, в 2021 году – футболист Игорь Акинфеев и профессиональный боксер Мурат Гассиев.

«Для меня очень большая честь быть амбассадором. Очень важно, чтобы наша страна была спортивной. Хочется, чтобы люди, которые не занимаются спортом, рано или поздно к этому пришли. Каждому из нас хочется, чтобы существовал и развивался не только профессиональный спорт, но и любительский», - отметил Акинфеев.

Он также принял участие в судействе первого показательного матча по киперболу. Участниками выступили команды - финалисты футбольного турнира – команда Московского авиационного института и «Газпромнефть–МНПЗ».

Как отмечают организаторы, регламент игры в кипербол предусматривает 2 тайма по 15 минут «чистого времени» и ограничение времени владения мячом. Победителя определяют в серии из 7 послематчевых пенальти. Серия пенальти проводится с учетом игры команды в основное время: победа команды с разницей от 1-го до 3-х мячей засчитывается как один забитый пенальти в серии, победа с разницей более 3-х мячей – как 2 забитых пенальти. Победу одержала команда студентов из МАИ.