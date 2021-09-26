Стало известно, что делали Путин и Шойгу в тайге

Президент РФ Владимир Путин во время отдыха ходил по горам, управлял катером, рыбачил, наблюдал за маралами и ночевал в палатке. Соответствующее видео опубликовало РИА Новости.

«Огромные маралы просто. Я таких еще не видел. Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной», — прокомментировал Путин маралов, которые выбежали к джипу, которым он управлял.

После рыбалки и заплыва на катере президент посидел у костра, а ночь провел в палатке с необычным «камином». Шойгу был удивлен видом полотна инфракрасного обогревателя, но потом оценил его, подтвердив, что устройство хорошо греет и создает уют.

Как писал Expert.ru, журналист хорватского издания Advance Антун Роша, размышляя о будущем России и возможном преемнике президента, пришел к выводу, что чаще других в этой связи упоминается имя Сергея Шойгу. Он уверен, что у Владимира Путина есть «наследник-фаворит», так как это необходимо, чтобы не допустить хаос, «если он внезапно скончается». Шойгу часто появляется с Путиным во время отдыха от политики. Они любят проводить время на природе, охотясь или отдыхая в походных условиях. Многие понимают, что эти фотографии, которые появляются на официальных страницах российского президента, там неслучайно, подчеркнул журналист.