Ученые назвали самые перспективные источники «зеленой» энергии в РФ

Большая часть усилий России по производству энергии на протяжении многих лет была направлена ​​на развитие невозобновляемых источников энергии. Ученые из разных стран проанализировали возможности возобновляемых энергоисточников РФ и пришли к выводу, что выгоднее всего в стране развивать ветровую и гидроэнергетику. Результаты их совместной работы опубликованы в журнале Energy Reports.

«Наиболее перспективными в России являются ветер и гидроэнергия. Количества электроэнергии, полученной от этих источников, будет достаточно не только для покрытия местных потребностей, но и для экспорта в европейские страны», — цитирует пресс-служба Уральского федерального университета соавтора статьи, инженера-исследователя кафедры «Атомные станции и возобновляемые источники энергии» Эфраима Бонаха Агьекума, уроженца Ганы.

Во время совместного исследования ученые из России, Китая, Индии, Пакистана, Ирландии, Кипра и Омана проанализировали все имеющиеся в РФ публикации по этой теме, опросили более 30 экспертов в научной и промышленной сферах и, таким образом, определили основные проблемы отрасли и дали рекомендации.

Согласно их работе, более других для установки ветряных станций подходят территории Северо-Западного, Южного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов РФ. Большое количество незанятых земель они назвали положительным фактором для установки новых электростанций, так как для этого не потребуется переселять жителей и сносить их дома.

Несмотря на высокий потенциал и рост интереса к сектору возобновляемых источников энергии, их внедрение в России происходит медленно, считают исследователи. Основными причинами они назвали достаточность органического топлива и атомной энергии, а также «низкое внимание чистым технологиям со стороны правительства».

Как писал Expert.ru, правительственные чиновники постоянно убеждают общественность и парламентариев в том, что «зеленая» экономика должна стать драйвером модернизации отечественной промышленности, способствовать ее переходу на энергоэффективные технологии. В предпринимательских же кругах в этой связи отмечают, что если говорить о реальных условиях, а не о «прекрасном далеко», то российская промышленность не в состоянии соответствовать предписываемым критериям, поэтому ничего, кроме роста налоговой нагрузки, «озеленение» отечественного законодательства бизнесу не принесет.

