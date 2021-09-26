В Израиле придумали, как обмануть систему распознавания лиц

Израильские компьютерщики из Университета Бен-Гуриона разработали ИИ, который выделяет наиболее узнаваемые черты лица и подсказывает, как с помощью макияжа можно изменить уникальные особенности, не привлекая к себе слишком много внимания. Об этом сообщает Dailymail.

«Контур лица может стать чем-то большим, чем тренд TikTok, и такой макияж может стать следующей волной для защиты частной жизни от систем автоматического распознавания лиц», — считает профессор бизнес-школы Даремского университета Марианн Харди.

Для тестирования ИИ были набраны 20 добровольцев: 10 мужчин и 10 женщин, зафиксированных реальными камерами при различных условиях освещения и под разными углами съемки. Эксперимент показал, что участники со специальным макияжем смогли обмануть систему в 98,8% случаев.

Обычно система автоматического распознавания лиц ArcFace правильно идентифицирует лицо примерно в половине случаев (47,6%), но с нанесенным макияжем этот показатель упал до 1,2%.

Программы распознавания оценивают лицо по наиболее выдающимся его чертам. Целью разработчиков ИИ был «обман» именно этой функции.

Как писал Expert.ru, количество собранных цифровых портретов в руках частных корпораций многократно превосходит наработки спецслужб. Пока на фоне протестов в США крупные технологические компании заявляют, что больше не будут разрабатывать и продавать государству программное обеспечение для распознавания лиц, на этот рынок ежемесячно выходят десятки новых компаний и стартапов по всему миру, не связанных никакими обязательствами. С функцией сканера лица уже продаются почти все флагманы мировых производителей смартфонов, а в московском метро полным ходом продолжается установка камер на каждом турникете — и на вход, и на выход.

