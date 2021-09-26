За сутки в России коронавирус выявили у 22 498 человек

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 22 498 жителей РФ. Вылечились от инфекции 13 671 человек, скончались — 805. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 26 сентября в России выявлено 7 420 913 заболевших коронавирусом (+22 498 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (3 275), Санкт-Петербурге (2 055) и Подмосковье (1 215). Наименьшее — на Чукотке (12) и в Ненецком АО (14).

Всего за время пандемии вылечились от коронавируса 6 604 604 жителя РФ, умерли — 203 900.

За последние семь дней в стране были зарегистрированы 5 682 смерти от COVID-19. Это рекордный показатель за все время пандемии. Предыдущий максимум (5 618 умерших за неделю) был зафиксирован в середине августа.

Москва продолжает лидировать среди регионов по случаям заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в столице зарегистрировано 1 620 990 заболевших, выздоровели после перенесенной инфекции 1 482 416, умерли — 28 729.

Как писал Expert.ru, на восприимчивость к различным инфекциям влияет индивидуальный набор генов в организме. В частности, заразиться и заболеть коронавирусом больше шансов у обладателей второй группы крови. Об этом рассказал телеведущий и главврач московской горбольницы №71 Александр Мясников. При этом, обладатели первой группы крови наименее подвержены воздействию разных инфекций.

