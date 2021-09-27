Акции дня: «Газпром» обновляет максимумы

Трейдеры скупали акции «Газпрома» по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 27 сентября. За день бумаги подорожали на +2,47% до 352,80 рублей за акцию. В течении сессии стоимость акций достигала 352,94 рублей за бумагу, что стало максимумом с 2008 года.

Акции росли по нескольким причинам. Интерес трейдеров подогрели новости о возможном подписании «Газпромом» контракта (сроком до 2036 года) на поставку газа в Венгрию, отметил аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин. Дополнительным фактором привлекательности стали рост цен на голубое топливо в Европе и низкий уровень запасов в европейских подземных хранилищах. Новости по завершению строительства «Северного потока - 2» при новом правительстве также способствовали повышению интереса к бумагам.

Индекс Мосбиржи вырос на +1,07% до 4081,22 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,53% до 1774,24 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:33 мск стоила 78,78 доллара за баррель (+2,01%). Российская валюта укреплялась – 72,47 рублей за доллар.