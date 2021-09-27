Археологи обнаружили, что причиной разрушения возможного Содома было падение метеорита

Один из крупнейших городов эпохи среднего бронзового века Телль-эль-Хаммам был уничтожен взрывом ледяного метеорита, выяснили ученые. По их мнению, свидетельства об этой катастрофе, сохранившиеся в устной традиции, могли лечь в основу библейской истории о Содоме – древнем городе, который бог уничтожил огнем.

Результаты исследований, проводившихся командой американских, канадских и чешских ученых, были опубликованы в научном журнале Scientific Reports. Археологические раскопки велись на территории Телль-эль-Хаммама с 2005 года, и в статье суммируются результаты 15-летней работы.

По расчетам ученых, космическое тело, разрушившее Телль-эль-Хаммам и еще порядка 120 мелких поселений вокруг него, упало вблизи Мертвого моря около 1650 года до нашей эры и по размеру было аналогично Тунгусскому метеориту. Тот, в свою очередь, в Сибири в 1908 году спровоцировал взрыв, мощность которого в 1000 раз превосходила ядерный удар по Хиросиме.

В ходе раскопок ученые обнаружили полутораметровый «слой разрушения» – темную полосу золы, расплавленного самана (южной версии кирпича) и угля. Также здесь было обнаружено повышенное содержание платины, золота и других металлов, которые редки в земных породах, но характерны для космических объектов. Проведенные эксперименты показали, что подобный «слой разрушения» мог сформироваться только при температуре свыше 2000 C (для сравнения, 2162 C достаточно, чтобы серебро начало кипеть).

Последствием взрыва стала гиперсоленость почвы, из-за которой люди не могли заниматься сельским хозяйством и были вынуждены оставить земли в радиусе 25 километров от Телль-эль-Хаммама на 300-600 лет.

Ученые отмечают, что возможный прототип Содома был вторым древнейшим городом, разрушенным в ходе взрыва космического объекта. Первый, Телль Абу-Хурейра, находился на территории современной Сирии и, согласно исследованию, опубликованному в марте прошлого года, встретился с метеоритом порядка 13 000 лет назад.