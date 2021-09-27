Астрономы рассказали о мегакомете, которая приблизится к Земле через десять лет

По направлению к Земле движется гигантская комета, которую астрономы обнаружили в 2014 году, дав небесному телу название комета C/2014 UN271 Бернардинелли — Бернштейна. Только недавно астрономы уточнили ее размеры. Оказалось, что диаметр мегакометы достигает 150 километров, что больше, чем у спутника Марса Фобоса, однако меньше, чем у открытой в 1995 году кометы Хейла-Боппа, передает Astronomer’s Telegram.

Предполагается, что комета направляется в нашу сторону из облака Оорта, пространства, которое окружает Солнечную систему. При этом некоторое время назад астрономы обсерватория Лас-Камбрес обнаружили на комете в зоне распространения газа и пыли вспышку яркости, что является признаком комы. Однако после этого вспышка исчезла, и сейчас, по наблюдениям, у кометы наблюдается слабый хвост. Ученые уточнили, что он будет расти по мере того, как лед на поверхности объекта будет испаряться от солнечного тепла.

В настоящее время комета 2014 UN271 находится от Солнца на расстоянии приблизительно 19 астрономических единицах (AU), для сравнения расстояние от Земли до Солнца составляет одну а.е., или примерно 92,95 миллиона миль. По последним расчетам только за год комета проделала путь в семь а.е. Это значит, что она приблизится к 2031 году к Солнцу на 10,9 а.е. Это станет первым приближением кометы Бернардинелли — Бернштейна к Земле за 600 000 лет.