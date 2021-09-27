Аудиторы уличили Минздрав в неисполнении трех из четырех целей госпрограммы

Счетная палата выявила неисполнение Министерством здравоохранения РФ показателей по трем из четырех целей, установленных в госпрограмме на 2020 год. Речь идет о снижении смертности трудоспособных граждан, а также о смертности от новообразований и болезней системы кровообращения. Это следует из заключения СП по итогам проверки исполнения федерального бюджета Минздравом РФ за 2020 год.

«Из четырех целей, установленных в госпрограмме на 2020 год (снижение смертности населения трудоспособного возраста, снижение смертности от болезней системы кровообращения, снижение смертности от новообразований, снижение младенческой смертности), Минздравом России значения показателей выполнены только по одной цели — снижение младенческой смертности. По остальным трем целям показатели 2020 года не выполнены», — говорится в заключении.

В Счетной палате уточнили, что показатель «Снижение к 2024 году младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми» превысило плановые значения на 15,6%.

При этом, показатель «Снижение к 2024 году смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения» достигнут только на 99,6%, показатель снижения смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году выполнен лишь на 86,4%, а по показателю, касающемуся смертности лиц трудоспособного возраста «значения не были представлены», хотя к 2024 году его планируют довести до 350 случаев на 100 тыс. населения.

Аудиторы подчеркнули, что ограничительные меры во время пандемии привели к снижению объемов оказания плановой медпомощи, уменьшилось количество профосмотров и диспансеризаций, что «оказала негативное воздействие на динамику показателей смертности и заболеваемости населения».

В Счетной палате также отметили недостижение плановых значений по двум из 15 показателей нацпроекта «Здравоохранение», поставленных на 2020 год. Не уменьшилась до планируемого уровня больничная летальность от инсульта (план — 19,3%, факт — 20,1%), а также не снижена больничная летальность от инфаркта (план — 12,3%, факт — 13,3 %).

Как писал Expert.ru, по итогам пандемийного 2020 года показатель ожидаемой продолжительности жизни упал практически во всех российских регионах. В среднем по стране он снизился на 1,8 года, до 71,54 года, более всего — в Чечне и Дагестане, Ненецком АО и Липецкой области. По данным Росстата, этот показатель снизился впервые с 2003 года. И для женщин, и для мужчин он упал одинаково. За десять допандемийных лет — с 2009 по 2019 год — ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась на 4,4 года. В 2020-м РФ по этому показателю откатилась на уровень 2015–2016 годов. При этом, разница по гендерному признаку в России остается одной из самых высоких в мире — 76,4 лет для женщин и 66,5 года для мужчин.

