«Автотор» намерен выпустить собственный электромобиль под иностранным брендом

«Автотор» работает над электромобилем, оснащенным газовым двигателем. Компания планирует начать выпуск в 2024 году, об этом в интервью ТАСС рассказал председатель совета директоров компании Валерий Горбунов.

Изначальный запас хода электромобиля составляет 180 км, но его планируется увеличить до 400 км. Горбунов рассказал, что в компании работают над конструкторскими и технологическими изменениями, которые позволят оснастить модель и газовым, и электрическим двигателем, что позволит увеличить запас хода.

Горбунов добавил, что среди вариантов брендов, под чьим именем могут выпустить электрокар, рассматриваются Hyundai, Kia или BMW. Он пояснил, что рынок воспринимает популярный мировой бренд совсем иначе, чем новый, и так у электрокара будут перспективы. Кроме того, эти бренды имеют развитую дилерскую сеть для продвижения марки.

Стоить электрокар будет в пределах 1,5 млн рублей, но итоговая цена будет зависеть от объема производства и других факторов.

Компания «Автотор» была основана в 1994 году в Калининграде. Это первое в России предприятие, которое стало выпускать автомобили иностранных брендов, а именно BMW, Kia и Hyundai. Производство ведется с мая 1997 года.

Как ранее писал Expert.ru, Минпромторг анонсировал старт производства электромобилей брендов Zetta, «Кама-1» и «Моторинвест» в ближайшие два-три года. Заместитель главы ведомства Александр Морозов рассказал, что в России также собираются создать центр исследований и сертификации электромобилей и топливных элементов, что поспособствует участию России в технологической гонке. Кроме того, электромобили российской сборки предлагается внести в программу льготного кредитования: скидка составит 25% от цены, но не более 625 тысяч рублей.

